08:55 11.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Германии военный вертолет врезался в здание, погиб человек

На аэродроме в Хасфурте в Баварии вертолет бундесвера по неизвестным пока причинам врезался в здание диспетчерского пункта.

В Германии военный вертолет врезался в здание, погиб человек

В результате инцидента один человек погиб. Как сообщает Washingtonpost, ссылаясь на данные местной полиции округа Нижняя Франкония и прокуратуру города Бамберг, армейский транспортный вертолет во вторник, 11 апреля, приземлился в аэропорту для дозаправку.

Однако подъезжая к топливозаправочному пункту, вертолет лопастями задел стену здания диспетчерского пункта.

В итоге один из обломков попал в 60-летнего сотрудника аэропорта, находившегося неподалеку. Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. В ночь на среду стало известно, что он скончался.

Других пострадавших нет, при этом ущерб в результате инцидента, по первоначальным оценкам, может составить несколько миллионов евро, - пояснили правоохранительные органы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 10 марта, в Полтавской области во время авиахимических работ упа вертолет "Ми-2". На его борту на момент аварии находилось два человека. К счастью, они не пострадали.


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