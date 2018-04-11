В Германии военный вертолет врезался в здание, погиб человек

В результате инцидента один человек погиб. Как сообщает Washingtonpost, ссылаясь на данные местной полиции округа Нижняя Франкония и прокуратуру города Бамберг, армейский транспортный вертолет во вторник, 11 апреля, приземлился в аэропорту для дозаправку.

Однако подъезжая к топливозаправочному пункту, вертолет лопастями задел стену здания диспетчерского пункта.

В итоге один из обломков попал в 60-летнего сотрудника аэропорта, находившегося неподалеку. Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. В ночь на среду стало известно, что он скончался.

Других пострадавших нет, при этом ущерб в результате инцидента, по первоначальным оценкам, может составить несколько миллионов евро, - пояснили правоохранительные органы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 10 марта, в Полтавской области во время авиахимических работ упа вертолет "Ми-2". На его борту на момент аварии находилось два человека. К счастью, они не пострадали.