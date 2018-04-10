В Полтавской области упал вертолет

На его борту на момент аварии находилось два человека. К счастью, они не пострадали.

Как сообщает отдел коммуникации полиции области, инцидент произошел возле села Чернышовка Шишацкого района около пяти часов вечера. На место аварии прибыли наряды полиции, медики и спасатели.

По предварительной информации, вертолет совершал авиахимические работы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Аргентине в понедельник утром, 9 апреля, потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA-34 Seneca. В результате аварии погибли пять человек. Как сообщает Бюро по расследованию происшествий в гражданской авиации Аргентины в микроблоге Twitter, инцидент произошел в провинции Ла-Пампа между городами Кума-Кума и Пеллегрини.