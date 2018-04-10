17:15 10.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Виннице обвал на стройке, пострадали люди

В городе Винница сегодня, 10 апреля, на одной из территорий, выделенных под строительыные работы, случился обвал стены. По итогам происшествия под обломками строительных материалов осталось три человека.

В Виннице обвал на стройке, пострадали люди

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Указано, что в украинскую Службу спасения "101" в 15:10 поступило сообщение об обвале стены во время строительных работ на улице Соборной в Виннице, после чего под обломками стройки оказалось три рабочих. На место происшествия экстренно выехала служба спасения и карета скорой помощи.

По данным службы, двоих мужчин каретой медицинской помощи увезла в лечебное учреждение, о доле третьего пока не сообщается.

Напомним, как ранее собщал "УРА-Информ", на въезде в Винницу в понедельник, 2 апреля, микроавтобус IVECO столкнулся с полуприцепом грузовика "MAN".


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