Новые столкновения в Израиле

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В понедельник вечером в Иерусалиме произошли новые столкновения между палестинцами и израильской полицией. Палестинский Красный Полумесяц сообщил о многих раненых.

Десятки палестинцев бросили взрывчатку в израильские силы безопасности, которые использовали светошумовые гранаты и резиновые пули, пытаясь разогнать толпу. Дальнейшие столкновения произошли также на Западном берегу, особенно в Рамаллахе, Наблусе, Хевроне и на пограничном переходе Каландия, пишет УРА-Информ со ссылкой на AFP.

Ранее в понедельник радикальная палестинская организация ХАМАС нанесла ракетный удар из сектора Газа по Израилю после столкновения палестинцев с израильской полицией на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме, в результате чего несколько сотен человек получили ранения.

Спустя несколько мгновений израильская армия начала атаковать военные объекты ХАМАСа в Газе. Всего из сектора Газа было выпущено около 150 ракет, семь из которых упали по Иерусалиму. «Десятки из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол», — заявили в израильской армии.

По данным ХАМАС, по меньшей мере 20 палестинцев в Газе, в том числе один из его лидеров и девять детей, погибли в результате ответных атак Израиля. Красный Полумесяц сообщает о 395 раненых. С израильской стороны пострадали семь человек.

Ранее мы сообщали, что во время религиозного праздника в Израиле рухнула трибуна.