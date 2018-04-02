Под Винницей микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибла женщина

В результате аварии погибла 61-летняя женщина. Как сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло около шести часов утра на улице Немировское шоссе.

По неизвестным пока причинам IVECO врезался в припаркованный на обочине грузовик. От сильного удара погибла пассажирка микроавтобуса. Водитель, виновник столкновения, получил травмы.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии, следователи назначили ряд экспертиз.

По данному факту открыли уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 2 апреля, возле села Луначарское Бердянского района Запорожской области слетела в кювет автоцистерна MAN. В результате инцидента произошла утечка дизельного топлива и бензина. Авария произошла на трассе Р-37 Энергодар-Мелитополь-Бердянск около шести часов утра.