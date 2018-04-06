В Северодонецке мужчина подорвал себя гранатой

В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения несовместимые с жизнью. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области, инцидент произошел возле многоэтажки по проспекту Гвардейскому около полуночи.

54-летний мужчина совершил самоубийство, подорвав себя гранатой РГД-5. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и причины трагедии.

Вместе с тем, посетители, расположенного рядом развлекательного заведения, рассказали, что вышли на улицу и увидели мужчину, который стоял с гранатой в руке. Мужчина сообщил им, что у них есть три секунды и , как только они успели отбежать на безопасное расстояние, раздался взрыв.

Как выяснилось, мужчина накрыл своим телом гранату.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 12 февраля, в селе Новые Петровцы Киевской области взорвалась граната. В результате инцидента три человека получили ранения. Как сообщают пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, мужчина подъехал на авто к дому местного жителя, с которым у него был конфликт, перелез через забор, бросил гранату Ф-1 на во двор и убежал.