20:34 05.04.2018 | Происшествия | Новости
100190603:Polishuk

В Стамбуле горит многоэтажная больница - ВИДЕО

В Турции в стамбульской исследовательско-образовательной больнице Таксим начался масштабный пожар.

В Стамбуле горит многоэтажная больница - ВИДЕО

Огонь быстро охватил наружную обшивку дома, однако чиновники заявляют, что возгорание еще не проникло внутрь здания. Как сообщает местный телеканал NTV, возгорание возникло на крыше здания и впоследствии распространилось на нижние этажи.

На данный момент спасателям удалось частично взяли под контроль огонь. Вместе с тем губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что жертв, на данный момент нет. 70 пациентов были эвакуированы. Внутри здания нет огня. Пожар вспыхнул на внешней стороне здания, но, конечно, внутри есть дым, - пояснил он, добавив, что дым от пожара можно увидеть за несколько километров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице Казахстана Алма-Ате возник пожар в многоэтажном жилом доме. По предварительной информации эвакуировано 300 человек.


Поделиться
Читайте также:
 
Во Франции разбился вертолет, два человека погибли В пятницу в Украине тепло и немного дождливо Правительство разрешило привлекать на службу непригодных для этого лиц Расследование против сына Авакова завершено
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив