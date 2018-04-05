В Стамбуле горит многоэтажная больница - ВИДЕО

Огонь быстро охватил наружную обшивку дома, однако чиновники заявляют, что возгорание еще не проникло внутрь здания. Как сообщает местный телеканал NTV, возгорание возникло на крыше здания и впоследствии распространилось на нижние этажи.

На данный момент спасателям удалось частично взяли под контроль огонь. Вместе с тем губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что жертв, на данный момент нет. 70 пациентов были эвакуированы. Внутри здания нет огня. Пожар вспыхнул на внешней стороне здания, но, конечно, внутри есть дым, - пояснил он, добавив, что дым от пожара можно увидеть за несколько километров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице Казахстана Алма-Ате возник пожар в многоэтажном жилом доме. По предварительной информации эвакуировано 300 человек.