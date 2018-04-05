В Казахстане горит многоэтажный жилой дом

Об этом сообщает "Деловой Казахстан".

В пожарные спасательные службы Казахстана поступило сообщение о возгорании в 16:03 по местному времени, после чего пожарники оперативно выехали на место происшествия.

Соответствующие видео с места событий были опубликованы местными жителями в YouTube.

По состоянию на данный момент, сообщений о пострадавших в медицинские службы города не поступало.

С целью устранения огня в работу включено 86 человек Службы огнеборцев и 25 единиц техники.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Казахстане в городе Семей в четверг, 29 марта, местные власти подрывали лед на реке Иртыш.