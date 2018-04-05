17:50 05.04.2018 | Происшествия | Новости
100190589:test

В Казахстане горит многоэтажный жилой дом

В столице Казахстана Алма-Ате возник пожар в многоэтажном жилом доме. По предварительной информации эвакуировано 300 человек.

В Казахстане горит многоэтажный жилой дом

Об этом сообщает "Деловой Казахстан".

В пожарные спасательные службы Казахстана поступило сообщение о возгорании в 16:03 по местному времени, после чего пожарники оперативно выехали на место происшествия.

Соответствующие видео с места событий были опубликованы местными жителями в YouTube.

По состоянию на данный момент, сообщений о пострадавших в медицинские службы города не поступало. 

С целью устранения огня в работу включено 86 человек Службы огнеборцев и 25 единиц техники.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в  Казахстане в городе Семей в четверг, 29 марта, местные власти подрывали лед на реке Иртыш.


Поделиться
Читайте также:
 
К осужденному активисту Балухе требуют допустить медиков после его голодовки Дочь Скрипаля сделала первое заявление В Украине заявили о сокращении количества неофициальных работников Субсидия не помогает: украинцы задолжали за коммуналку более 40 млрд грн
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив