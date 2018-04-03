15:30 03.04.2018 | Происшествия | Новости
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В США столкнулись самолеты, есть жертвы

В Соединенных Штатах Америки в городе Марион штата Индиана прямо на взлетной полосе местного аэропорта произошло столкновение между самолетами. В результате проишествия погибло двое людей.

В США столкнулись самолеты, есть жертвы

Об этом сообщает NBC.

По данным, предоставленным телекомпанией, дорожно-транспортного происшествия случилось с участием одномоторного самолета Cessna 150 и реактивного самолета Cessna 525 Citation Jet. В итоге трагического столкновения один человек сгорел в огне из-за возникшего в салоне транспортного средства пожара. Вторая жертва скончалась от удара.

Указанро, что два погибших человека были пожарными. Еще пять пассажиров реактивного самолета не пострадали.

Как сообщается, по предварительным данным авария произошла в час, когда один самолет только приземлился, а второй планировал взлетать.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Санта-Паула в Калифорнии разбился пассажирский самолет.


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