22:52 11.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Иране разбился частный самолет

В горах Ирана разбился турецкий самолет. Об этом передает Reuters.

В Иране разбился частный самолет

По предварительной информации, самолет двигался из города Шаржди в Стамбул по пути через иранский горный хребет. Место падение воздушного транспорта покамест не установлено. 

Власти Ирана мобилизировали более 100 спасателей и отряды вертолетов для поиска пропавших. В результате авиакатастрофы погибло 11 человек, на борту находилось 20 пассажиров. Информации о выживших нет.

Напомним, что ранее в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан потерпел крушение пассажирский самолет. Пилот судна пытался связаться с диспетчерами, что подтвердили в тегеранском аэропорту. В результате аварии погибло 60 человек. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на юге Ирана разбился самолет Су-22, который входил в корпус ВВС Корпуса стражей исламской революции.


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