В Иране разбился частный самолет

По предварительной информации, самолет двигался из города Шаржди в Стамбул по пути через иранский горный хребет. Место падение воздушного транспорта покамест не установлено.

Власти Ирана мобилизировали более 100 спасателей и отряды вертолетов для поиска пропавших. В результате авиакатастрофы погибло 11 человек, на борту находилось 20 пассажиров. Информации о выживших нет.

Напомним, что ранее в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан потерпел крушение пассажирский самолет. Пилот судна пытался связаться с диспетчерами, что подтвердили в тегеранском аэропорту. В результате аварии погибло 60 человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на юге Ирана разбился самолет Су-22, который входил в корпус ВВС Корпуса стражей исламской революции.