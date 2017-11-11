В Иране разбился военный самолет

Сообщается, что военное судно разбилось во время проведения очередных военно-воздушых учений. Пилот потерял управление самолетом и пытался посадить его в аварийной ситуации, катапультироваться он не успел. Мужчина погиб в результате несовместимых с жизнью ожогов. Причины неполадок в работе транспорта покамест не сообщают.

Напомним, что ранее истребитель Dassault Mirage 2000 Военно-воздушных сил Тайваня упал в море возле одного из островов. Похожие случаи также произошли в Испании во время проведение военного парада, в результате падения военного судна погиб пилот, зрители не пострадали.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харьковской области упал легкий одномоторный самолет НАРП-1.