21:58 04.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Лондоне прогремел взрыв - ВИДЕО

В воскресенье, 4 марта, в Великобритании в районе Гарольд Хилл на северо-востоке Лондона произошел взрыв.

В Лондоне прогремел взрыв - ВИДЕО

На данный момент сообщения о возможных раненых проверяются. Как сообщает полиция английской столицы в своем Twitter, сейчас сотрудники полиции совместно с оперативными службами находятся на месте происшествия на улице Фарнхэм-роуд в районе Гарольд Хилл.

Причины взрыва пока неизвестны. Вместе с тем пока предохранители не трактуются происшествия как связанные с терроризмом.

При этом водителям и пешеходам рекомендуется избегать район взрыва. Кроме того, по данным британских СМИ, доступ к месту происшествия в настоящее время оцеплен полицией.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в польском городе Познань в жилом доме произошла утечка газа, что в последствии привело к взрыву. В результате погибло три человека - двое из которых погибли под завалами.


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