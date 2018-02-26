07:29 26.02.2018 | Происшествия | Новости
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В британском Лестере произошел мощный взрыв, шесть человек пострадали - ВИДЕО

В ночь на понедельник, 26 февраля, в британском городе Лестер произошел мощный взрыв.

В британском Лестере произошел мощный взрыв, шесть человек пострадали - ВИДЕО

В результате взрыва пострадали шесть человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Как сообщает местная полиция в Twitter, ссылаясь на очевидцев среди жителей, проживающие неподалеку от Лондиса на дороге Хинкли, примерно в миле от центра города их дома содрогались.

При этом взрыв был настолько мощным, что старый магазин Londis и квартира над ним уничтожены полностью. Вместе с тем, полиция не рассматривает версию теракта, поскольку на данный момент ничто не указывает на то, что в Лестере был совершен теракт.

При этом правоохранители попросили воздержаться от спекуляций на эту тему. Инцидент станет предметом совместного с противопожарной службой расследования, - заверили в полиции, добавив, что на место выезжали шесть пожарных машин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Йемене в городе Аден детонировали два автомобиля. По предварительной информации, целью атаки был лагерь антитеррористических сил, расположенный в юго-западной части города. В результате теракта погибло как минимум пять человек, еще десяток госпитализированы с разной степенью физических увечий, большинство пострадавших это гражданские лица.

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