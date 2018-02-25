09:00 25.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Йемене произошел очередной теракт

В Йемене в городе Аден детонировали два автомобиля. Об этом передает DW.

В Йемене произошел очередной теракт

По предварительной информации, целью атаки смертников был лагерь антитеррористических сил, расположенный в юго-западной части города. В результате теракта погибло как минимум пять человек, еще десяток госпитализированы с разной степенью физических увечий, большинство пострадавших это гражданские лица.

Террористическая группировка "Исламское государство" уже взяла ответственность за содеянное. 

Ранее похожий теракт произошел в Сомали. Там террористы использовали отвлекающий взрыв автомобилей, а затем начали стрельбу по мирным жителям, обеих боевиков застрелила полиция. В результате теракта погибло 18 человек, еще 20 оказались в реанимационном отделении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно талибы вновь напали на базу правительственных военных.

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