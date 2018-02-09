На Одещине ребенок свел счеты с жизнью

В одном из поселков Одесской области 10-летний ребенок совершил самоубийство. Об этом говорится в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Инцидент произошел в селе Новоивановка Арцизского района. По предварительной информации, девочка решила принять подобное решение из-за сложных жизненных обстоятельств в ее семье, где кроме нее еще воспитываются пятеро детей. Тело девочки 2007 года рождения нашел на чердаке дома ее родной брат. Ребенок накинул на шею петлю и вторую часть веревки перекинул через опору крыши.
Правоохранители и социальные службы области подтвердили информацию о том, что семья состояла на специальном учете, и что соцработники неоднократно делали замечания родителей, чье финансовое положение никак не позволяло содержать такое количество детей.
Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства смерти ребенка.
Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Киеве покончил с собой молодой парень, в Деснянском районе столицы.