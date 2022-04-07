В СБУ сообщили, сколько времени россияне еще будут обстреливать Украину ракетами

Приблизительно ракет у оккупантов хватит еще на месяц.

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Ракеты у россиян, которыми они обстреливают Украину, могут закончиться за месяц. Такое заявление сделал полковник Службы безопасности Украины Михаил Притула в эфире марафона “FREEДОМ”.

Он отметил, что этот месяц Украине еще нужно продержаться и в этом должна помочь Европа, так как если Украина проиграет войну, то дальше ракеты пойдут туда, пишет УРА-Информ.

“Их количество вполне определенное. Я думаю, что их хватит еще на месяц максимум. Но нам этот месяц еще прожить надо, как бы. Нам нужно что-то срочно придумать, чтобы от этих ракет защититься. Я понимаю, что Европе хорошо, когда ракеты использованы будут на нас, а не на них, но нужно сопоставлять все вещи, если вдруг, не дай бог, конечно, ракет хватит и на Европу. Нам нужно помочь разобраться с этими вопросами”, – заявил Притула.

Он также отметил, что не все понимают в Европе, что происходит в Украине. Они не видят убийств, насилия, разрушенных зданий. ПО мнению полковника СБУ, им нужно это доносить, чтобы получить необходимо оружие.

Ранее мы сообщали, что украинская армия продолжает наступать в Херсонской области.