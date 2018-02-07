На Тайване вновь произошло землетрясение

Его магнитуда составила 5,7 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает News Asia, по последним данным количество погибших во время землетрясения составляет минимум семь человек. Еще 67 человек считаются пропавшими без вести.

Правительство Тайваня сообщило, что землетрясение произошло вблизи города Хуалянь, где продолжаются восстановительные работы. При этом по данным властей, за последние 24 часа на острове произошли пять толчков магнитудой 5 и выше баллов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 февраля 2018 года на Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла, что привело к частичному обрушению отеля и домов в городе Хуалянь. Сначала сообщалось о двух погибших работников отеля и 114 пострадавших.