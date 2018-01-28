В Париже из-за наводнения эвакуированы 1500 человек

Как сообщает здание Le Figaro, глава парижской полиции Мишель Деплюеш пояснил, что больше всего французов отселены в городе Вилнев-Сен-Жорж и в департаменте Сена и Марна.

При этом в городе сейчас без света остаются 1400, 700 домов остались без газа. Службы спасения обеспечили обесточенные дома генераторами.

В полиции также напомнили, что в ночь на 28 января уровень воды в Сене в районе Парижа поднялся до 5,78 метра, что на 20 сантиметров больше, чем два дня тому назад. Как ожидается, своего пика Сена достигнет в ночь на 29 января, и этот пик будет в районе 5,8 - 5,9 метром. Обычно уровень воды в Сене составляет 1,5 метра, - отметил Деплюеш.

Напомним, длительные дожди в последние дни вызвали наводнение в Париже и других регионах.

Как сообщал УРА-Информ, уровень воды в Сене сильно поднялся. В результате стихийного бедствия в Париже во вторник, 23 января, река вышла из берегов. Как сообщает газета Le Figaro, по предварительным оценкам экспертов, уровень воды поднялся до 4,9 метров.