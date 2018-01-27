В Папуа-Новой Гвинее зафиксировано землетрясение

Так, эпицентр стихии находился на глубине в 10 км, а основная ударная линия землетрясения сформировалась в 182 км от города Маданг. Информации о пострадавших или погибших нет. Власти острова объявили срочную эвакуацию всех жителей западных островов, которые смогут переждать последствия стихии во временно возведенных лагерях. Магазины, школы и муниципалитеты временно закрыты.

Ограничено движение на дорогах, несколько аэропортов отменили рейсы из-за возможности ухудшения погодных условий.

Ранее возле побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2 баллов. По предварительным данным, очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. Землетрясение сосредоточено в 256 километрах к юго-востоку от Кадья.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно у берегов Индии произошло сильное землетрясение амплитудой в шесть баллов.