11:38 27.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Папуа-Новой Гвинее зафиксировано землетрясение

В Тихом океане у берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясения амплитудой в шесть баллов по шкале Рихтера. Об этом передает Геологическая служба США.

В Папуа-Новой Гвинее зафиксировано землетрясение

Так, эпицентр стихии находился на глубине в 10 км, а основная ударная линия землетрясения сформировалась в 182 км от города Маданг. Информации о пострадавших или погибших нет. Власти острова объявили срочную эвакуацию всех жителей западных островов, которые смогут переждать последствия стихии во временно возведенных лагерях. Магазины, школы и муниципалитеты временно закрыты.

Ограничено движение на дорогах, несколько аэропортов отменили рейсы из-за возможности ухудшения погодных условий.

Ранее возле побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2 баллов. По предварительным данным, очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. Землетрясение сосредоточено в 256 километрах к юго-востоку от Кадья.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно у берегов Индии произошло сильное землетрясение амплитудой в шесть баллов.

 

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