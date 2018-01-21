В Кабуле погибли девять украинцев

Среди них - девять граждан Украины. При этом еще двое лиц до сих пор не опознаны.

Как сообщает ВВС, ссылаясь на информацию местной полиции, среди погибших также один гражданин Германии, один - Греции, один - Казахстана и четверо - Афганистана.

В свою очередь афганская авиакомпания Kam Air сообщает, что от взрыва погибли несколько ее сотрудников, судьба еще нескольких до сих пор неизвестна.

По данным властей, трое из числа нападавших были ликвидированы во время осады здания. Еще десять человек получили ранения, в том числе четверо гражданских лиц.

При этом министр внутренних дел Афганистана в своем заявлении отметил, что решение доверить охрану гостиницы частной компании было ошибочным.

В то же время афганское издание Tolo News со ссылкой на собственные источники сообщает, что всего погибло 43 человека, при этом уточняя, что афганские структуры безопасности подтверждают лишь 29 погибших, из которых 14 – иностранцы. По данным издание, еще как минимум шесть человек ранены, а спасти местной полиции удалось 126 человек, в том числе 41 иностранец.

Напомним, трое боевиков совершили нападение на туристический отель в столице Афганистана. Они стреляли в гостей и персонал, а также использовали гранаты. В итоге было решено идти на штурм здания отеля, который продлился несколько часов.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в украинском МИДе сообщили об одном погибшем гражданине Украины.