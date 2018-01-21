Нападение в Кабуле: погиб украинец

Стало известно, что среди пяти погибших от террористической атаки на отель Intercontinental оказался гражданин Украины, его личность сейчас устанавливается. На место происшествий выехал наш консул для проведение скоординированных действий по транспортировки тела погибшего и поиска контактов родственников и близких.

Боевики в количестве трех человек совершили нападение на туристический отель в столице страны. Они стреляли в гостей и персонал, а также использовали гранаты. В итоге было решено идти на штурм здания отеля, который продлился несколько часов. В результате проведения операции погибло пять человек, еще шестеро были госпитализированы с тяжелыми травмами. Всего было успешно эвакуировано 150 посетителей отеля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера на туристическую гостиницу был совершен налет террористов " Талибана".