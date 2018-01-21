17:21 21.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100184648:roman

Нападение в Кабуле: погиб украинец

В результате нападения на туристический отель в столице Афганистана погиб гражданин Украины. Об этом передает пресс-служба МИДа.

Нападение в Кабуле: погиб украинец

Стало известно, что среди пяти погибших от террористической атаки на отель Intercontinental оказался гражданин Украины, его личность сейчас устанавливается. На место происшествий выехал наш консул для проведение скоординированных действий по транспортировки тела погибшего и поиска контактов родственников и близких. 

Боевики в количестве трех человек совершили нападение на туристический отель в столице страны. Они стреляли в гостей и персонал, а также использовали гранаты. В итоге было решено идти на штурм здания отеля, который продлился несколько часов. В результате проведения операции погибло пять человек, еще шестеро были госпитализированы с тяжелыми травмами. Всего было успешно эвакуировано 150 посетителей отеля. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера на туристическую гостиницу был совершен налет террористов " Талибана".

Поделиться
Читайте также:
 
В США провели испытание ядерного реактора- ВИДЕО Пекин недоволен геополитической стратегией Вашингтона НБУ будет работать над уменьшением курса гривны В Одесской области мужчина стрелял по коммунальщикам
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив