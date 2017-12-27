В Петербурге прогремел взрыв, десять человек пострадали

В результате взрыва пострадали десять человек. Скорая помощь увезла пострадавших в больницу. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел около семи вечера в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте. По предварительным данным, в камере хранения магазина взорвался неизвестный предмет.

Вместе с тем полиция эвакуировала из здания 50 человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 декабря в Афганистане в результате взрыва у здания разведки погибло 10 человек. Ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство".