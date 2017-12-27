22:15 27.12.2017 | Происшествия | Новости
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В Петербурге прогремел взрыв, десять человек пострадали

В Петербурге в среду вечером, 27 декабря, произошел взрыв.

В Петербурге прогремел взрыв, десять человек пострадали

В результате взрыва пострадали десять человек. Скорая помощь увезла пострадавших в больницу. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел около семи вечера в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте. По предварительным данным, в камере хранения магазина взорвался неизвестный предмет.

Вместе с тем полиция эвакуировала из здания 50 человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 декабря в Афганистане в результате взрыва у здания разведки погибло 10 человек. Ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство".

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