В Одессе в результате пожара в доме погиб человек

На улице Николаевская дорога загорелся жилой дом. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, около 11 часов утра поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме. На место пожара прибыли спасатели и установили, что горит комната в квартире на втором этаже.

Уже через час пожар на площади 15 квадратных метров был полностью ликвидирован. Между тем в огне пострадал хозяин комнаты и погибла женщина. На данный момент причина пожара устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в автономном округе Мурсия в Испании в результате пожара на продуктовом рынке пострадал один человек. Причиной возникновения огня стал баллон с бутаном, который разорвался в центре рынка. На момент взрыва на территории рынка находилось около 500 человек, спасатели и пожарные сумели быстро организовать эвакуацию людей.

Одну женщину госпитализировали с ранением ног, сейчас она находится в реанимации, ее состояние крайне тяжелое. Другие люди отделались испугом.