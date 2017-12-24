В Испании загорелся продуктовый рынок

Пожарные уже ликвидировали огонь на продуктовом рынке. Выяснилось, что причиной возникновения огня стал баллон с бутаном, который разорвался в центре рынка. На момент взрыва на территории рынка находилось около 500 человек, спасатели и пожарные сумели быстро организовать эвакуацию людей. Одну женщину госпитализировали с ранением ног, сейчас она находится в реанимации, ее состояние крайне тяжелое. Другие люди отделались испугом.

В момент прибытия полиции на место происшествия пожар был полностью ликвидирован, причину взрыва устанавливают, версия теракта пока не рассматривается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожье горел центральный рынок "Анголенко".