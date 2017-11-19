13:38 19.11.2017 | Происшествия | Новости
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В Британии разбился Airlander 10

В Великобритании потерпел крушение самый длинный в мире летательный аппарат Airlander 10. Об этом передает BBC.

В Британии разбился Airlander 10

Сообщается, что аппарат вероятно начал снижение из-за стремительного порыва ветра, аварийная система уменьшила давление в резервуарах с гелием, которые обеспечивают его подъем. Представители компании Hybrid Air Vehicles Ltd накануне этого полета провели несколько испытательных запусков, как с грузом, так и без него. Компания пообещала провести тщательное расследование обстоятельств крушения дирижабля.

Такой транспорт британцы планировали использовать для для разведки, обеспечения связи, доставки гуманитарной помощи и пассажирских перевозок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на юге Ирана разбился самолет Су-22, который входил в корпус ВВС Корпуса стражей исламской революции.


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