В Британии разбился Airlander 10

Сообщается, что аппарат вероятно начал снижение из-за стремительного порыва ветра, аварийная система уменьшила давление в резервуарах с гелием, которые обеспечивают его подъем. Представители компании Hybrid Air Vehicles Ltd накануне этого полета провели несколько испытательных запусков, как с грузом, так и без него. Компания пообещала провести тщательное расследование обстоятельств крушения дирижабля.

Такой транспорт британцы планировали использовать для для разведки, обеспечения связи, доставки гуманитарной помощи и пассажирских перевозок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на юге Ирана разбился самолет Су-22, который входил в корпус ВВС Корпуса стражей исламской революции.