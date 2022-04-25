По Украине воздушная тревога: слышны взрывы в Одесской, Винницкой и Львовской областях

Не доброе утро 25 апреля в Украине.

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Утро, 25 апреля, по всей территории началось с воздушной тревоги. Вся карта Украины стала “красной”.

Спустя некоторое время начали появляться сообщения о том, что в некоторых городах страны слышны взрывы. Сначала появились сообщения о взрывах в Одессе. Эта информация не подтверждена, но местные жители массово пишут посты в социальных сетях, отмечает УРА-Информ.

После этого появились сообщения о том, что взрывы слышны еще в двух областях – Винницкой и Ривненской.

“В Винницкой области прогремели несколько взрывов. Сохраняйте спокойствие и не оставляйте укрытий до отбоя воздушной тревоги”, – подтвердила местная областная военная администрация.

В Ривненской области на данный момент о взрывах официально не сообщается.

Также были слышны взрывы и во Львовской области. На данный момент известно, сработала ПВО.

Над Львовской областью поднимается дым. Официально работу ПВО подтвердили в областной администрации.

«Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях. Работает ПВО», – глава ОВА Максим Козицкий.

Ранее мы сообщали, что в российском Брянске в 100 км от границы с Украиной горят две нефтебазы.