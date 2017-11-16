Украинцев среди пострадавших от наводнения в Греции нет - ФОТО

Консул проверяют информацию. Об этом в четверг утром, 16 ноября, сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Вместе с тем по данным Associated Press стихийное бедствие уже унесло в окрестностях Афин жизни не менее 14 человек. Из них - четыре женщины и восемь мужчин.

Их тела были найдены в Мандре, который больше всего пострадал от наводнения. Береговая охрана нашла тела еще двух человек, которые, как полагают, были вытеснены в море наводнением.

При этом синоптики в ближайшие дни в разных районах Греции прогнозируют ухудшение погоды. Сегодня в Греции ожидается сильный ливень.

Власти страны из-за инцидента объявили день национального траура. По словам премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, это очень тяжелый момент для страны. Мы скорбим о смерти 14 человек, что является большой катастрофой, - сказал он по телевидению, объявив день национального траура.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Мандра неподалеку от Афин затопило дороги, и люди оказались в ловушке в своих домах и автомобилях. Так, от наводнения после внезапного ливня ночью погибли семь человек.