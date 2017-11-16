На Волыне легковушка столкнулась с лесовозом, есть жертвы - ФОТО

В результате аварии двое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир этого же транспортного средства попали в больницу. Между тем, как сообщает пресс-служба Национальной полиции в области, одним из погибших в дорожно-транспортном происшествии был глава Шацкого объединенной территориальной общины Сергей Винничук.

По данным правоохранителей авария произошла на автодороге сообщением "Луцк-Ковель". По неизвестным пока причинам автомобиль Mercedes-124 врезался в грузовик "ЗИЛ-131", который двигался в попутном направлении.

Полиция открыла по факту ДТП уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших гибель нескольких лиц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Германии в среду, 15 ноября, школьный автобус столкнулся с фургоном. В результате дорожно-транспортного происшествия 28 человек пострадали. Как сообщает Nordwest Zeitung, авария произошла утром в Нижней Саксонии, когда 42 детей везли в школу.