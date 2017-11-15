В Германии школьный автобус попал в аварию, пострадало 28 человек - ВИДЕО
В Германии в среду, 15 ноября, школьный автобус столкнулся с фургоном.
В результате дорожно-транспортного происшествия 28 человек пострадали. Как сообщает Nordwest Zeitung, авария произошла утром в Нижней Саксонии, когда 42 детей везли в школу.
По предварительным данным виновником аварии стал водитель грузовика. При выезде не трассу он не заметил школьный транспорт.
От сильного удара 15 школьников с ранениями доставлены в больницы, еще 13 с небольшими ушибами получили помощь амбулаторно.
Кроме того, тяжелые травмы получила женщина-водитель автобуса и водитель фургона.
На месте аварии работали более ста спасателей, пожарных, полиции врачей. Трасса временно закрыта для проезда.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Зеленое Николаевского района во вторник вечером, 14 ноября, столкнулись три автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.
Облгосадминистрация Одесской области намерена в первую очередь заняться строительством тех дорог, которые будут использоваться для школьных автобусов. Об этом заявил Эдуард Матвийчук – глава облгосадминистрации.