В Германии школьный автобус попал в аварию, пострадало 28 человек - ВИДЕО

В результате дорожно-транспортного происшествия 28 человек пострадали. Как сообщает Nordwest Zeitung, авария произошла утром в Нижней Саксонии, когда 42 детей везли в школу.

По предварительным данным виновником аварии стал водитель грузовика. При выезде не трассу он не заметил школьный транспорт.

От сильного удара 15 школьников с ранениями доставлены в больницы, еще 13 с небольшими ушибами получили помощь амбулаторно.

Кроме того, тяжелые травмы получила женщина-водитель автобуса и водитель фургона.

На месте аварии работали более ста спасателей, пожарных, полиции врачей. Трасса временно закрыта для проезда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Зеленое Николаевского района во вторник вечером, 14 ноября, столкнулись три автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.