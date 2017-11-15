В Ровно в подъезде жилого дома взорвалась граната

Мужчина подорвал гранату. В результате инцидента виновник получил незначительные травмы.

Как сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, информация в полицию поступила около восьми часов вечера. Уже на месте правоохранители установили, что в доме произошла "разборках" между сожителем и сожительницей в многоэтажном доме-общежитии.

Подойдя к девятому этажу дома, где и разгорелись "эмоции", сотрудники полиции услышали шум, а затем на лестнице раздался взрыв, от которого мужчина, который бросил гранату, получил незначительные осколочные травмы.

Скорая помощь увезла его в больницу. По предварительной версии, оружие он привез из зоны АТО, когда проходил службу на Донбассе. Сейчас полиция выясняет все обстоятельна инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в полночь 7 ноября во дворе трехэтажного жилого дома в городе Ровно прозвучал взрыв. На улице Савура злоумышленники бросили во двор жилого дома гранату РГД-5.