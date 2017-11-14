21:32 14.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Иране количество жертв землетрясения достигло 530 человек

В Иране, где накануне произошло мощное землетрясение, продолжает расти количество жертв.

В Иране количество жертв землетрясения достигло 530 человек

По состоянию на вечер вторника, 14 ноября, местные власти сообщают о 530 погибших. Кроме того, от подземных толчков травмы получили еще более семь тысяч человек.

Власти также сообщают, что в наиболее пораженных районах было задействовано 20 вертолетов из армии Ирана и 136 машин скорой помощи. А также было создано четыре полевых госпиталя.

Вторник в Иране объявили днем ​​траура.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, землетрясение магнитудой 7,3 произошло в ночь на понедельник на границе Ирана с Ираком. Стихия нанесла значительный материальный ущерб, разрушены жилые дома и государственные учреждения, нарушена подача электроэнергии.


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