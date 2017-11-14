Количество жертв землетрясения в Иране возросло до 445 человек - ФОТО

По состоянию на утро вторника, 14 ноября, в провинции Керманшах мертвыми найдены 445 человек. Более семи тысяч человек получили травмы.

Как сообщает иранское информационное агентство Tasnim, власти провинции объявили трехдневный траур по погибшим. Губернатор региона Хушанг Базванд в телефонном разговоре с президентом страны Хассаном Роухани выразил опасение, что число жертв может вырасти.

Местные власти также сообщаю, что доступ в сельские районы до сих пор ограничен, во многих местах отсутствует электроснабжение, а спасатели продолжают поиски выживших под обломками зданий. В то же время глава полиции Керманшаха, генерал Манушер Аманоллахи заверил, что в районе стихийного бедствия население находится в безопасности, а все дороги в провинцию открыты и движение находится на нормальном уровне.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 ноября в западных регионах Ирана и восточных Ирака произошло мощное землетрясение, наибольший ущерб был нанесен иранской провинции Керманшах. Мощность землетрясения составила 7,3 балла по шкале Рихтера.