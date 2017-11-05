11:20 05.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове расстреляли авто: водитель погиб

В Харькове по итогам обстрела авто погиб водитель данного транспортного средства.

В Харькове расстреляли авто: водитель погиб

В Харькове около одного из жилых домов на ул. Клочковской неизвестные устроили обстрел автомобиля. По итогам стрельбы водитель транспортного средства погиб. Такие данные распространили в сообщении правоохранителей Харьковщины.

Так, дежурная часть Шевченковского района недавно получила сообщение о том, что был обстрел авто примерно в 23:30 вечера – на ул. Клочковская. Предварительно – злоумышленники осуществили по авто марки Ауди несколько выстрелов. Водитель погиб сразу. Сейчас его личность устанавливают.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове в один из дворов жилого дома бросили гранату.


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