В Харькове расстреляли авто: водитель погиб

В Харькове около одного из жилых домов на ул. Клочковской неизвестные устроили обстрел автомобиля. По итогам стрельбы водитель транспортного средства погиб. Такие данные распространили в сообщении правоохранителей Харьковщины.

Так, дежурная часть Шевченковского района недавно получила сообщение о том, что был обстрел авто примерно в 23:30 вечера – на ул. Клочковская. Предварительно – злоумышленники осуществили по авто марки Ауди несколько выстрелов. Водитель погиб сразу. Сейчас его личность устанавливают.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове в один из дворов жилого дома бросили гранату.