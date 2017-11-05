В Харькове гранату бросили во двор жилого дома

Такие данные распространила пресс-служба правоохранителей Харьковской области. Согласно этим данным – в городе злоумышленники бросили во двор частного дома гранату. Данный инцидент имел место третьего октября примерно в 23 часа вечера – на ул. Полевая, что в Слободском районе.

На место вскоре отправилась следственно-оперативная группа, а также работники взрывотехнического полицейского управления. С места были изъяты вещественные доказательства. По итогам взрыва были выявлены повреждения окон и стены.

Как сообщал УРА-Информ, в Швеции в одном из ночных клубов прогремел взрыв.