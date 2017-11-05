10:41 05.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове гранату бросили во двор жилого дома

В Слободском районе н.п. Харьков неизвестные бросили во двор одного из жилых домов гранату.

В Харькове гранату бросили во двор жилого дома

Такие данные распространила пресс-служба правоохранителей Харьковской области. Согласно этим данным – в городе злоумышленники бросили во двор частного дома гранату. Данный инцидент имел место третьего октября примерно в 23 часа вечера – на ул. Полевая, что в Слободском районе.

На место вскоре отправилась следственно-оперативная группа, а также работники взрывотехнического полицейского управления. С места были изъяты вещественные доказательства. По итогам взрыва были выявлены  повреждения окон и стены.

Как сообщал УРА-Информ, в Швеции в одном из ночных клубов прогремел взрыв.


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