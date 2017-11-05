01:00 05.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Харьковом поезд насмерть пенсионерку

В Харьковской области в воскресенье вечером, 5 ноября, товарный поезд сбил пенсионерку, которая пасла коз.

Под Харьковом поезд насмерть пенсионерку

В результате аварии женщина погибла на месте происшествия. Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, инцидент произошел в селе Крамаровка.

Тут на железнодорожных путях вблизи остановочной платформы 367 километр Южной железной дороги погибла 79-летняя местная жительница. Женщина пасла рядом с путями коз и не заметила поезд, - пояснили правоохранители, добавив, что движение поездов в связи с происшествием не останавливалось.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Первомайские сегодня правоохранители провели задержание охотника. Мужчина случайно из охотничьего ружья ранившего девятилетнюю девочку.


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