На Николаевщине охотник стрелял в ребенка

Такие данные распространила пресс-служба ГУНП области. Согласно данным – в отделение полиции недавно сообщили, что в одном из сел девятилетняя местная жительница была ранена в бедро. Приехав на место, правоохранители выяснили, что 67-летний мужчина, возвращаясь с охотничьим ружьем в состоянии опьянения, увидел группу детей.

Дети попросили отдать им пустые гильзы и мужчина начал их искать. В этот момент прогремел выстрел и в результате одна девочка была серьезно ранена.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове обстреляли авто, по итогам чего погиб водитель.