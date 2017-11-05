15:26 05.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100178187:mysnichenko

На Николаевщине охотник стрелял в ребенка

Первомайские правоохранители провели задержание охотника, из охотничьего ружья ранившего 9-летнюю девочку.

На Николаевщине охотник стрелял в ребенка

Такие данные распространила пресс-служба ГУНП области. Согласно данным – в отделение полиции недавно сообщили, что в одном из сел девятилетняя местная жительница была ранена в бедро. Приехав на место, правоохранители выяснили, что 67-летний мужчина, возвращаясь с охотничьим ружьем в состоянии опьянения, увидел группу детей.

Дети попросили отдать им пустые гильзы и мужчина начал их искать. В этот момент прогремел выстрел и в результате одна девочка была серьезно ранена.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове обстреляли авто, по итогам чего погиб водитель.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив