В Киевской области сгорела квартира

Сообщается, что в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило уведомление о возгорании одной из квартир жилого дома. На место пожарища прибыло несколько нарядов Государственной пожарно-спасательной части и местных пожарных. На месте происшествия было обнаружено три человека - семья с ребенком.

В результате пожара никто не погиб, все трое были госпитализированы медиками в местную больницу. Причины возгорания телевизора покамест не установлены.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на улице Светлицкого в Подольском районе Киева произошел пожар, информация о пострадавших пока не сообщается.