10:51 04.11.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киевской области сгорела квартира

В селе Литочки Киевской области в результате взрыва телевизора сгорела квартира. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.

В Киевской области сгорела квартира

Сообщается, что в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило уведомление о возгорании одной из квартир жилого дома. На место пожарища прибыло несколько нарядов Государственной пожарно-спасательной части и местных пожарных. На месте происшествия было обнаружено три человека - семья с ребенком.

В результате пожара никто не погиб, все трое были госпитализированы медиками в местную больницу. Причины возгорания телевизора покамест не установлены.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на улице Светлицкого в Подольском районе Киева произошел пожар, информация о пострадавших пока не сообщается.


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