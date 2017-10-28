16:19 28.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве произошел пожар в Подольском районе - ФОТО

На улице Светлицкого в Подольском районе Киева произошел пожар, информация о пострадавших пока не сообщается.

В Киеве произошел пожар в Подольском районе - ФОТО

Об этом сообщил "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что прямо сейчас горит объект малой архитектурной формы (МАФ) по улице Светлицкого, 30/20.

На место происшествия уже прибыли бойцы пожарной охраны Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В данное время пожарники ликвидируют возгорание. Сейчас все причины возгорания устанавливаются, информация о пострадавших пока не сообщается. 

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в центре Киева в ночь на пятницу, 27 октября, произоше пожар, в результате которого погиб мужчина. По информации спасателей, огонь вспыхнул в трехэтажном заброшенном здании на улице Эспланадной. Общая площадь пожара составляла 120 кв. метров.


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