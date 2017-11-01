В Индии взорвался трансформатор, 14 человек погибшие

В результате происшествия погибли 14 человек. Еще семеро получили травмы.

Как сообщил министр по информации и телерадиовещанию Индии Раджьявардхан Ратхор, инцидент произошел в индийском городе Хатлой возле Джайпура. Тут, по неизвестным пока причинам, взорвался трансформатор, расположенного возле дворца бракосочетаний, что привело к большому числу случайных жертв.

Большинство из них получили тяжелые ожоги от кипящего масла, выброшенного из трансформатора после взрыва, - пояснил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в дипломатическом районе Кабула подорвался смертник, в результате чего 13 человек погибли и еще не менее 13 получили ранения. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Исламское государство". Отметим, в течение последнего месяца в афганской столице произошла серия взрывов. Теракты происходили не только на улицах города, но и в мечетях и других социальных объектах.