10:45 29.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепропетровской области рухнул подъезд дома

В поселке Каменское на Днепропетровщине упал плиточный навес подъезда, в результате которого погиб подросток. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Днепропетровской области рухнул подъезд дома

Сообщается, что в одном из подъездом жилого дома, что по улице Восьмого марта обвалились две железобетонные плиты, потолок и сами стены навеса. На момент обвала под козырьком подъезда находилось три подростка, одни из них получил несовместимые с жизнью травмы головы, двое других на данный момент госпитализированы с тяжелыми травмами. Тело ребенка спасатели достали из-под завала уже мертвым.

Что стало конкретной причиной завала плит в подъезде, а главное кто понесет за это ответственность покамест на сообщают. На данный момент правоохранительные органы проводят следствие. 

Как сообщалось в " УРА-Информ", ранее похожий случай произошел в украинской столице, когда обвалился жилой дом в Голосеевском районе.


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