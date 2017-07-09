12:22 09.07.2017 | Киев | НовостиНовости Украины 100169253:labazovych
Спасатели разобрали завалы на месте взрыва в Голосеево - ФОТО, ВИДЕО
По состоянию на утро воскресенье завершены работы строительных конструкций на месте взрыва в доме в Голосеевском районе Киева.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Отметим, что на месте происшествия работает комиссия ТЭБ и ЧС Голосеевской РГА.
Также работают представители Голосеевской районной в городе Киеве администрации, которые вместе с работниками общества Красного Креста организовали для жителей дома и спасателей круглосуточное питание.
По информации ведомства, общая площадь разрушений составила более 3 тысяч квадратных метров.
Сегодня в городе Изюм 24-летняя девушка, за рулем автомобиля "BMW" совершила наезд на опору электросети, вследствие чего получила телесные повреждения, от которых скончалась в карете скорой помощи. 16-летняя девушка-пассажир погибла на месте аварии.