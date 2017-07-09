12:22 09.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100169253:labazovych

Спасатели разобрали завалы на месте взрыва в Голосеево - ФОТО, ВИДЕО

По состоянию на утро воскресенье завершены работы строительных конструкций на месте взрыва в доме в Голосеевском районе Киева.

Спасатели разобрали завалы на месте взрыва в Голосеево - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что на месте происшествия работает комиссия ТЭБ и ЧС Голосеевской РГА.

Также работают представители Голосеевской районной в городе Киеве администрации, которые вместе с работниками общества Красного Креста организовали для жителей дома и спасателей круглосуточное питание.

По информации ведомства, общая площадь разрушений составила более 3 тысяч квадратных метров.

К ликвидации последствий взрыва привлекались 272 человек личного состава и 58 единиц техники, в том числе от ГСЧС – 166 человек личного состава и 27 единиц техники.

Добавим, что по данному факту столичные полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате взрыва в трехэтажном жилом доме в Голосеевском районе Киева, который прогремел в субботу днем, 8 июля, погибла одна женщина.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив