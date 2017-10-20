12:23 20.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Херсоне горел частный дом

В Херсоне в одном из частных секторов до тла сгорел дом. Об этом передает в пресс-служба ГСЧС Украины в Херсонской области.

В Херсоне горел частный дом

Согласно информации службы, в ведомство ночью поступил звонок о том, что на улице Полтавской горит крыша частного дома. Пожарные сумели потушить пожар лишь в несколько подходов.

Как выяснилось, загорелась одна из комнат особняка. В результате пожарища было обнаружено два обугленных тела. Это 63-ий хозяин дома, информация о втором мужчине остается неизвестной.

Причину пожара устанавливают специалисты. Однако пожарные уже выдвинули свою версию о том, что в доме могла испортиться проводка, следствие чего и стало замыкание одного из кабелей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Херсоне во время пожара погибли женщина и двое детей.


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