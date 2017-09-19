В Херсоне при пожаре погибли женщина и двое детей - ФОТО

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, возгорание возникло около 5 утра на крыше двухэтажного дома площадью 200 кв.м. Так, спустя некоторое время огонь распространился и на второй этаж.

"В результате пожара погибли три человека, по предварительным данным, из них двое детей", - говорится в сообщении.

Вместе с тем во время инцидента пострадали еще два человека, которые в срочном порядке были госпитализированые в больницу.

Стоить добавить, что к тушению были привлечены 25 спасателей и 7 единиц техники. В 7:00 пожар локализовали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение министру внутренних дел Арсену Авакову расследовать пожар в Одессе в котором пострадали 52 ребенка.