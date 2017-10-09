В Хмельницком мужчина пытался покончить с собой

Так, человек облил себя бензином, а затем поджег. В н.п. Хмельницкий мужчина пробовал покончить с собой - путем поджога. Такие данные есть в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Хмельницкой области.

Оказалось, что мужчина в собственной квартире облил себя бензином, после чего поджег. У его матери получилось самостоятельно потушить огонь, успевший лишь повредить отделку комнаты – уточняют в сообщении. На данный момент 46-летнего пострадавшего доставили в больницу – у него ожоги туловища и головы. Мать сообщила, что сын и ранее пытался покончить с собой.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве 216 самоубийств зафиксировано за полгода.