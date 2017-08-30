18:27 30.08.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице за полгода совершено 216 самоубийств

В течение последних шести месяцев в столице было зафиксировано 216 самоубийств. 

В столице за полгода совершено 216 самоубийств

Такие данные содержатся в ответе столичных правоохранителей на запрос депутата Киевгорсовета Александра Пабата. Согласно предоставленной информации – органы полиции города зафиксировали в 2013-ом году также 329 самоубийств, в 2014-ом году – 383 случая, а также в 2015-ом году – 432 самоубийства и в 2016-ом – 377.

Правоохранители отметили также, что примерно 60 процентов всех самоубийств приходится на граждан возрастом от 18 до 59-ти лет. Также 30 процентов самоубийц – уже пенсионного возраста.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове в июне мужчина совершил самоубийство, повесившись на трубе.


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