11:21 07.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Одесчине горел национальный парк

Одновременное воспламенение в Одесской области возникло в восьми точках тростниковых зарослей.

На Одесчине горел национальный парк

Выяснилось, что на Одесчине в пятницу, шестого октября, возникло возгорание - в Нижнеднестровском природном парке. Такие данные распространил глава природного парка "Тузловские лиманы" – при помощи Facebook. В 18-10 возникло воспламенение в восьми точках тростниковых зарослей - Нижнеднестровском национальном природном парке.

Было замечено возгорание на севере Днестровского лимана. Туда можно добраться исключительно на катере - отметил глава природного парка. Также еще два возгорания парка находились в зоне города Беляевка.

Как сообщал УРА-Информ, в России возник пожар на НПЗ – было четверо погибших.


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