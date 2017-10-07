На Одесчине горел национальный парк

Выяснилось, что на Одесчине в пятницу, шестого октября, возникло возгорание - в Нижнеднестровском природном парке. Такие данные распространил глава природного парка "Тузловские лиманы" – при помощи Facebook. В 18-10 возникло воспламенение в восьми точках тростниковых зарослей - Нижнеднестровском национальном природном парке.

Было замечено возгорание на севере Днестровского лимана. Туда можно добраться исключительно на катере - отметил глава природного парка. Также еще два возгорания парка находились в зоне города Беляевка.

Как сообщал УРА-Информ, в России возник пожар на НПЗ – было четверо погибших.