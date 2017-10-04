Хакеры взломали компанию Yahoo

Согласно информации источника, за все время существования компании было совершено три кибератаки. Так, например, в 2013 году было взломано все три млрд аккаунтов, однако в компании уверены, что объем похищенной информации составлял один млрд пользователей.

С тех пор в компании значительно усилили защиту личной информации своих юзеров, однако и это не помогло и взломщики вскрыли еще 500 млн аккаунтов корпорации.

Киберпреступники получили доступ к именам, электронным адресам, телефонным номерам, датам рождения и другой информации пользователей. За 2016-2017 года на Yahoo было совершено две массовые кибератаки, однако службе удалось избежать утечки данных.

Руководство Yahoo уверено, что все атаки связаны одним логическим алгоритмом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно США и Украина договорились наладить сотрудничество и партнерство в сфере кибербезопасности.