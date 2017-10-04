США помогут Украине улучшить кибербезопасность

Согласно информации ведомства, такие решения были приняты после того как интренет-пространство обеих стран было нарушено со стороны хакеров.

Так, например, в июне месяце большинство государственных украинских порталов вышли из строя на несколько дней из-за, возможно, хакерского взлома со стороны России.

Схожая ситуация произошла с США во время президентских выборов, когда в социальной сети Facebook выкладывалась реклама в поддержку Дональда Трампа из-за чего Конгресс США инициировал специальное расследование.

Таким образом, страны договорились повысить защиту своих сетей, а также улучшить фильтрацию в интернете, повысить иммунитет против хакерских атак. Стороны уверены в том, что такие меры должны приниматься и работать в масштабах стран ЕС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно член сенатского комитета по разведке Адам Шиф заявил, что Россия покупала у Facebook рекламу для агитации в поддержку президента Дональда Трампа во время предвыборной кампании.