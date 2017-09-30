В Колорадо при ДТП с медведем погибли три человека

В Колорадо штате США погибли три человека после столкновения их автомобиля с медведем. Об этом сообщает издание NBC News.
По данным ведомства, инцидент случился на трассе в штате Колорадо.
В результате столкновения погибли 63-летний мужчина и двое детей семи и пятнадцати лет. Еще четыре человека были госпитализированы в местную больницу.
Отмечается, что все погибшие и пострадавшие, по предварительным данным, были родственниками.
В данное время, движение на дороге восстановлено, полиция расследует инцидент.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в немецком городе Гисен осел погрыз дорогостоящий спорткар McLaren. Хозяин автомобиля, заметив произошедшее, подал на хозяина животного в суд.