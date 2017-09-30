В Колорадо при ДТП с медведем погибли три человека

По данным ведомства, инцидент случился на трассе в штате Колорадо.

В результате столкновения погибли 63-летний мужчина и двое детей семи и пятнадцати лет. Еще четыре человека были госпитализированы в местную больницу.

Отмечается, что все погибшие и пострадавшие, по предварительным данным, были родственниками.

В данное время, движение на дороге восстановлено, полиция расследует инцидент.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в немецком городе Гисен осел погрыз дорогостоящий спорткар McLaren. Хозяин автомобиля, заметив произошедшее, подал на хозяина животного в суд.