09:54 30.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Колорадо при ДТП с медведем погибли три человека

В Колорадо штате США погибли три человека после столкновения их автомобиля с медведем. Об этом сообщает издание NBC News.

В Колорадо при ДТП с медведем погибли три человека

По данным ведомства, инцидент случился на трассе в штате Колорадо.

В результате столкновения погибли 63-летний мужчина и двое детей семи и пятнадцати лет. Еще четыре человека были госпитализированы в местную больницу.

Отмечается, что все погибшие и пострадавшие, по предварительным данным, были родственниками.

В данное время, движение на дороге восстановлено, полиция расследует инцидент.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в немецком городе Гисен осел погрыз дорогостоящий спорткар McLaren. Хозяин автомобиля, заметив произошедшее, подал на хозяина животного в суд.


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