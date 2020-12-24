Политика Происшествия

Отравление Навального: Госдеп США обвиняет ФСБ

Наталия

США считают, что сотрудники ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок» для отравления Навального

Время чтения: 1 Мин. , 6 Секунд

Государственный департамент США считает, что сотрудники ФСБ Российской Федерации использовали нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок», которое было разработано в России, а запасы якобы уничтожены, для отравления российского оппозиционного политика и блогера Алексея Навального. Об этом американским СМИ заявил представитель ведомства. Спикер также обвинил Российскую Федерацию в попытке убедить в обратном весь мир с помощью теорий заговора. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на иностранные СМИ.

«Конечно, президент России, власти России хотели бы, чтобы мы считали по-другому. Россия намекала на многочисленные и часто противоречивые теории заговора. Будем честны: такие теории заговора — это не более, чем попытки отвлечь от серьезных вопросов в адрес правительства России », — передает CNN заявление представителя Госдепартамента.

Также по его словам, нету других объяснений отравления российского политика, кроме как ФСБ.

Также в Госдепе уверены в результатах экспертизы и расследования, которая была проведена ранее в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Отмечается, что в анализах Навального нашли следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».

«США считают, что сотрудники ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество« Новичок »для отравления Навального. Нет никаких других правдоподобных объяснений, кроме причастности и ответственности за это российской власти », — цитирует издание The Hill представителя Госдепартамента.

Ранее сообщалось, что покушение на жизнь российского блогера и оппозиционера совершила спецгруппа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства. Группа действовала в Томске под прикрытием Института криминалистики ФСБ.

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Наталия

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